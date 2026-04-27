Aggredito per la ' contesa' di una donna | sparatoria in piazza a Palo del Colle

Lo scorso 6 aprile, in piazza Aldo Moro a Bitetto, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due uomini. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo dell’episodio sarebbe legato a una contesa passionale. La vicenda si è svolta nel centro del paese, senza altri feriti o danni significativi. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Ci sarebbe un movente passionale a seguito della sparatoria avvenuta il 6 aprile scorso in piazza Aldo Moro a Bitetto, in provincia di Bari. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di minacce aggravate e porto illegale di un fucile a canne mozze. L'inchiesta è coordinata dalla.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul postoMomenti di apprensione nella mattinata di oggi a Palo del Colle, dove intorno alle 9:30 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Tragedia a Palo del Colle: muore il giovane atleta di pallavoloIl lutto ha colpito la comunità di Palo del Colle a seguito del decesso di un diciassettenne, vittima di un violento incidente stradale avvenuto con...