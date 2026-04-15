Tragedia a Palo del Colle | muore il giovane atleta di pallavolo

Una tragedia si è consumata a Palo del Colle, dove un ragazzo di 17 anni, atleta di pallavolo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante il giorno di Pasquetta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida di una motocicletta quando si è verificato il sinistro. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il lutto ha colpito la comunità di Palo del Colle a seguito del decesso di un diciassettenne, vittima di un violento incidente stradale avvenuto con una motocicletta durante la giornata di Pasquetta. Il giovane, che era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Bari dopo il soccorso da parte del personale del 118, non è riuscito a superare le ferite riportate durante lo scontro, nonostante i vari interventi chirurgici subiti nel corso della notte tra lunedì e martedì. Il vuoto lasciato nello sport locale e il dolore della comunità. La scomparsa dell’atleta ha generato un’ondata di partecipazione emotiva senza precedenti sui canali social, dove moltissimi utenti hanno espresso il proprio vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Palo del Colle: muore il giovane atleta di pallavolo Notizie correlate Incidente nel giorno di Pasquetta: muore ragazzo di 17 anni. Lutto a Palo del ColleNon ce l'ha fatta un ragazzo di 17 anni di Palo del Colle, nel Barese, rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente stradale con una moto... Tragedia a Roccapiemonte, il 17enne Antonio Capaldo sbatte contro palo in scooter e muoreLo schianto fatale sulla provinciale Una domenica segnata dal dolore nell’Agro nocerino-sarnese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo; Incidente frontale a Palo del Colle: sul posto polizia locale e ambulanza; Lutto a Palo del Colle: 17enne morto dopo un incidente stradale; L’incidente, la frattura e poi la morte: inchiesta sul decesso del 17enne Gianvito Pascullo. Palo del Colle, lutto per la morte del 17enne Gianvito P.: dolore nel mondo della pallavolo localeLa notizia ha scosso profondamente la comunità di Palo del Colle e l’intero ambiente sportivo locale. Il Palo Sporting Club ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, annunciando la sospensione ... giornaledipuglia.com Lutto a Palo del Colle, 17enne morto dopo un incidente in moto il giorno di PasquettaGianvito P. atleta dell’Under 19 del Palo Sporting Club: era stato trasportato in gravi condizioni dal 118, fatale un arresto cardiaco ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un lavoro emotivo, che Cristina De Giosa girerà fra Palo del Colle e Giovinazzo facebook Lutto a Palo del Colle: 17enne morto dopo un incidente stradale - News x.com