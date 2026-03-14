Aggredisce la sorella al culmine di una lite | 30enne deferito per maltrattamenti

Un uomo di 30 anni è stato deferito per maltrattamenti dopo aver aggredito la sorella durante una lite avvenuta a Caprino Bergamasco. Gli episodi di violenza si erano verificati più volte negli ultimi mesi. La sera del 7 marzo, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Zogno sono intervenuti nell’abitazione a seguito di una segnalazione per una lite familiare violenta.

Caprino Bergamasco. Gli episodi di violenza si erano ripetuti più volte negli ultimi mesi. Poi, la sera del 7 marzo scorso, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Zogno sono intervenuti nell’abitazione dopo che era stata segnalata una violenta lite familiare. Succede a Caprino Bergamasco: secondo quanto ricostruito dai militari un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e affetto da patologie psichiatriche, ha aggredito fisicamente la sorella convivente di 34 anni, anch’essa gravata da analoghi disturbi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi i fratelli, in codice verde, agli ospedali di Bergamo e Merate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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