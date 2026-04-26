Aggredisce la fidanzata e minaccia di farsi esplodere | evacuazione in pieno centro

Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel centro di Napoli a causa di una situazione di emergenza. Un uomo di 23 anni di origini peruviane si è barricata in casa, minacciando di farsi esplodere. La situazione ha reso necessario l’evacuazione dell’area circostante, per garantire la sicurezza dei residenti e delle persone presenti nelle vicinanze.

Un'evacuazione notturna in pieno centro a Napoli. È la misura cui sono stati costretti a ricorrere i carabinieri del nucleo radiomobile, dopo che un 23enne di origine peruviane si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere. La tensione era salita già diversi minuti prima, poco dopo l'una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Minaccia di farsi esplodere dopo l’aggressione alla fidanzata: arrestato 23enne nel NapoletanoChiamati per un’aggressione, si sono trovati di fronte a una situazione ben più grave.

Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Arrestati un uomo e una ragazza. Rapina alla ex e al supermarket; L’agguato in un locale di Brugherio. Aggredisce il rivale con la pistola. Ventenne arrestato per stalking; Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad Assisi; Coppia ubriaca aggredisce il personale di un ristorante. Calci e pugni anche contro i poliziotti.

Napoli, aggredisce la fidanzata e si barrica in casa e minaccia di farsi esplodereLa scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in vico Conte di Mola, a Napoli, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una ragazza da parte del ... ilmattino.it

Aggredisce la fidanzata e minaccia di farsi esplodere: evacuazione in pieno centroÈ avvenuto in vico Conte di Mola. Fermato un 23enne di origini peruviane che poco prima aveva aggredito la fidanzata ... napolitoday.it

Senza biglietto, aggredisce il ferroviere: treno fermato a Sestri Levante - facebook.com facebook

Lizzano, aggredisce madre e fratello: arrestato 52enne, l’intervento dei Carabinieri evita una strage x.com