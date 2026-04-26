Un uomo di 23 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver poi minacciato di farsi esplodere nei Quartieri Spagnoli. Dopo il fatto, si è barricato all’interno della propria abitazione, facendo temere un’eventuale esplosione. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno messo fine alla situazione, evitando che si verificassero danni o feriti.

Un uomo si è barricato in casa nei Quartieri Spagnoli di Napoli, minacciando di farsi esplodere. Nella notte, dopo aver aggredito la compagna, ha dichiarato di voler fare esplodere la palazzina con loro all’interno. Allertati i carabinieri, sono giunti sul posto per una lunga trattativa insieme agli artificieri. Alla fine il 23enne è stato convinto, la porta aperta e gli agenti hanno potuto fermarlo. 23enne minaccia di far esplodere il palazzo Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile, un ragazzo di 23 anni ha minacciato di far esplodere il palazzo dove viveva con la fidanzata. L’episodio sarebbe seguito a un altro: l’aggressione della ragazza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minaccia di farsi esplodere nei Quartieri Spagnoli, aveva già aggredito la fidanzata: arrestato un 23enne

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