Stefano De Martino ha condiviso sui social un nuovo tatuaggio, mostrando il disegno sulla pelle. Durante un suo post, il conduttore ha anche scherzato su Gerry Scotti, coinvolgendolo in una battuta. De Martino, noto per la sua spontaneità, ha comunque rispettato il copione del suo ruolo in Affari Tuoi, dove lavora come conduttore. La sua comunicazione si è concentrata su questi aspetti, senza aggiunte o commenti esterni.

Uno dei punti di forza di Stefano De Martino è la spontaneità. Il conduttore di Affari Tuoi (e non solo) ha ovviamente un copione da rispettare. Basti pensare a come introdurre in maniera schematica ogni puntata. Col passare dei minuti, però, si lascia andare e aggiunge il proprio stile personale al mix. In questo è aiutato ovviamente anche dalla presenza della sua spalla comica: Herbert Ballerina. Tutto ciò lo rende decisamente simpatico al grande pubblico, che continua a seguirlo con passione e attende di vederlo a Sanremo. Sorriso guascone e risposta pronta anche nella puntata di lunedì 27 aprile, che lo ha visto lanciarsi in una scommessa inaspettata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia il nuovo tatuaggio e prende in giro Gerry Scotti

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