Nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha preso in giro Herbert, coinvolgendolo in uno scherzo che ha portato a un finale amaro. De Martino ha condotto la trasmissione su Rai 1, presentando l’episodio in cui Herbert si è trovato coinvolto in un momento di tensione. La scena si è conclusa con una conclusione che ha lasciato il pubblico sorpreso.

Stefano De Martino torna nella serata di Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che, questa volta, sembra quasi strizzare l’occhio alla sfortuna. Non sempre un inizio promettente garantisce infatti un epilogo fortunato. E mentre in studio non mancano le battute tra il conduttore e Herbert Ballerina e l’esibizione di Martina tarda ad arrivare, è Gennarino a rendere la partita di Maria un po’ meno amara. Stefano De Martino punzecchia Herbert Ballerina. La protagonista della puntata è Maria, che gioca con il pacco numero 17. Arriva dalla Sardegna ed è accompagnata dal compagno Marco, con cui si è conosciuta grazie alla loro grande passione per i cani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino prende in giro Herbert: il finale è amaro

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