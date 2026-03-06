Affari Tuoi del 6 marzo stasera non va in onda ancora | Gerry Scotti senza la concorrenza di Stefano De Martino

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera Affari Tuoi non sarà trasmesso, poiché la Rai ha deciso di sospendere il programma per trasmettere i Giochi Paralimpici Invernali su Rai 1. Gerry Scotti avrebbe dovuto condurre la puntata, ma il programma è stato cancellato. La decisione riguarda la programmazione serale e coinvolge la sospensione temporanea del gioco dei pacchi. Nessun altro dettaglio su eventuali sostituzioni o riprogrammazioni.

Affari Tuoi sospeso stasera: la Rai ferma il gioco dei pacchi per trasmettere i Giochi Paralimpici Invernali su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna possono fare il pieno di ascolti senza De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della FortunaLa puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa,...

Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De MartinoOrmai è un appuntamento fisso per gli amanti del programma tv che negli anni ha conquistato un posto d'onore nell'access prime time...

Approfondimenti e contenuti su Affari Tuoi del.

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry Scotti; Affari Tuoi, la partita di Susanna è un successo. E Stefano De Martino fa una promessa; Affari Tuoi, quanto ha vinto Veronica ieri lunedì 23 febbraio 2026: il montepremi finale.

affari tuoi del affari tuoi del 6Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry ScottiCambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. libero.it

Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De MartinoStefano De Martino si prende una pausa: il 6 marzo Affari Tuoi lascia spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026 ... dilei.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.