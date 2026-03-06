Affari Tuoi del 6 marzo stasera non va in onda ancora | Gerry Scotti senza la concorrenza di Stefano De Martino

Stasera Affari Tuoi non sarà trasmesso, poiché la Rai ha deciso di sospendere il programma per trasmettere i Giochi Paralimpici Invernali su Rai 1. Gerry Scotti avrebbe dovuto condurre la puntata, ma il programma è stato cancellato. La decisione riguarda la programmazione serale e coinvolge la sospensione temporanea del gioco dei pacchi. Nessun altro dettaglio su eventuali sostituzioni o riprogrammazioni.

Affari Tuoi sospeso stasera: la Rai ferma il gioco dei pacchi per trasmettere i Giochi Paralimpici Invernali su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna possono fare il pieno di ascolti senza De Martino. Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della FortunaLa puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De MartinoOrmai è un appuntamento fisso per gli amanti del programma tv che negli anni ha conquistato un posto d'onore nell'access prime time. Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry ScottiCambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De MartinoStefano De Martino si prende una pausa: il 6 marzo Affari Tuoi lascia spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026. Partita con lieto fine quella di Veronica. Ad Affari Tuoi la pacchista della Basilicata ha accettato sul finale l'assegno da 22mila euro.