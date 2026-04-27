Affari Tuoi Diego rischia di non ballare ma alla fine vince | la battuta di Stefano De Martino su La Ruota della Fortuna

Durante una puntata di un quiz televisivo, un concorrente calabrese ha affrontato una sfida che lo ha portato al limite tra il successo e il fallimento. Stefano De Martino ha commentato con una battuta sul suo ruolo nella trasmissione, mentre il concorrente si trovava in una fase cruciale tra zero e 50 punti. La sua storia include anche elementi personali come sogni e tatuaggi, che si sono intrecciati con l’episodio.

Sembrava una scena scritta per il cinema, il finale di Affari Tuoi del 27 aprile. Il protagonista assoluto è stato il lucano Diego, arrivato al termine di un viaggio lunghissimo fatto di 21 partecipazioni. Un percorso che ha costruito passo dopo passo, portando in studio una personalità frizzante, riconoscibile, impossibile da ignorare. E come ogni vero protagonista, ha lasciato il segno. Proprio in questa puntata ha dato vita a un nuovo ballo, destinato a prendere il posto di quello precedente. Addio a “Per sempre sì”, perché Diego ha guidato tutti in una coreografia sulle note di "La testa gira" di Fred De Palma, Anitta e Emis Killa. Un momento così travolgente da valergli un soprannome che è già una piccola leggenda: il coreografo di Affari Tuoi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Diego rischia di non ballare ma alla fine vince: la battuta di Stefano De Martino su La Ruota della Fortuna Notizie correlate Affari Tuoi, Stefano De Martino gela il concorrente con la battuta su La Ruota della FortunaNella puntata del 20 marzo 2026 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna, scherzando con un concorrente. Leggi anche: Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro Tutti gli aggiornamenti Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euroLa puntata di Affari tuoi di stasera. Nella puntata di lunedì 27 aprile ha giocato Diego dalla Basilicata. Prima la scommessa persa con Stefano De Martino, poi il cambio finale che gli ha permesso di ... fanpage.it Affari tuoi, De Martino punge Mediaset: prima stuzzica Gerry Scotti: Mi tatuo la ruota, poi imita Maria De FilippiNella nuova puntata del 27 aprile gioca Diego, in una partita sfortutnata salvata all'ultimo minuto con 50mila euro. De Martino si diverte a prendere in giro Gerry Scotti e Maria De Filippi ... libero.it