Nella puntata del 20 marzo 2026 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha rivolto una battuta ironica a un concorrente, facendo riferimento a La Ruota della Fortuna. La sua battuta ha sorpreso il pubblico e il concorrente, creando un momento di tensione durante la trasmissione. De Martino ha mantenuto un tono scherzoso, senza approfondire ulteriormente la conversazione.

Nella puntata del 20 marzo 2026 di Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna, scherzando con un concorrente. Affari Tuoi, De Martino ironizza su La Ruota della Fortuna. A giocare nella puntata del 20 marzo di Affari Tuoi, Sergio che proviene da Mezzolombardo, in provincia di Trento. Dipendente di un supermercato, ha scelto di giocare in studio insieme alla sorella Elisa. La sua partita è stata caratterizzata da alti e bassi, ma anche da una battuta folgorante di Stefano De Martino sul concorrente La Ruota della Fortuna. La partita di Sergio è iniziata con qualche difficoltà. Il concorrente infatti ha eliminato da subito un premio alto da 75mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino gela il concorrente con la battuta su La Ruota della Fortuna

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