Affari Tuoi Stefano De Martino perde la pazienza con Nadia | Che strazio

Ieri, domenica 12 aprile, è stata trasmessa una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Durante la trasmissione, sono stati mostrati diversi momenti di gioco e interazioni tra i concorrenti. In una delle scene, il conduttore si è mostrato visibilmente stanco e ha espresso la sua frustrazione rivolgendo parole dure nei confronti di una partecipante.

Ieri, domenica 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Nunzio, viene dalla provincia dell'Aquila e nella vita è un agricoltore. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Nadi a, viene dalla provincia di Bolzano, nella vita fa l'ostetrica e la consulente per l'allattamento. E ha deciso di partecipare al programma insieme a sua sorella. Lei si chiama Stefania, anche lei viene da Bolzano e nella vita è una dipendente del Ministero della Salute.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza con Nadia: "Che strazio" Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrenteLa puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. “Le pa**e piene, basta”. Affari Tuoi, Stefano De Martino e il pubblico perdono la pazienza con la concorrenteDomenica 12 aprile è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show dell’access prime time di Rai 1 guidato da Stefano De...