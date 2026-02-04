Davide Barzan a processo per truffa aggravata la prima udienza slitta per cause tecniche

Davide Barzan deve aspettare ancora un altro mese per il processo. La prima udienza, prevista per questa mattina, è stata rinviata a causa di problemi tecnici di procedura. La nuova data è fissata per il 13 maggio.

Si sarebbe dovuta tenere nella mattinata di mercoledì la prima udienza del processo che vede il criminalista Davide Barzan sul banco degli imputati con l'accusa di truffa aggravata ma, per problemi tecnici di procedura, tutto è stato rinviato al prossimo 13 maggio. A renderlo noto è una nota.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Davide Barzan

Le Iene hanno annunciato che Davide Barzan, noto criminalista, è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata.

Davide Barzan, noto consulente televisivo, si trova ora coinvolto in un procedimento giudiziario.

Ultime notizie su Davide Barzan

