Due wrestler noti nel mondo del wrestling sono stati licenziati dalla WWE, tra cui un team di tag più apprezzati per la tecnica e la presenza internazionale. I due atleti, che operavano come un duo, hanno lasciato l’azienda senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi appassionati e professionisti del settore, che ora si chiedono quale sarà il loro prossimo passo nel mondo del wrestling.

Alex Shelley e Chris Sabin sono stati licenziati dalla WWE, che perde così uno dei tag team più rispettati e tecnici dell’intero panorama internazionale. I due wrestler saranno effettivamente liberi da contratto a partire da luglio, e nel frattempo iniziano a delinearsi i primi scenari sul loro futuro. Le indiscrezioni di Fightful: la AEW è la destinazione più probabile. Il punto della situazione lo ha fatto Fightful Select, che ha raccolto le voci provenienti da più fronti. Secondo fonti interne alla TNA, la compagnia sarebbe pronta a riaccoglierli, pur ritenendo che il vero approdo finale sarà un altro: “In TNA le porte resteranno sempre aperte per loro, ma ci si aspetta che la All Elite Wrestling sia la loro destinazione finale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Motor City Machine Guns nel mirino dopo il licenziamento dalla WWE

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