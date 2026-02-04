È stato ritrovato un filmato inedito dei Guns N’ Roses, registrato nel 1987, che mostra la band mentre suona “Paradise City”. Il video, conservato per anni in silenzio, è stato scoperto di recente e offre uno sguardo raro su quell’epoca. La registrazione risale a una notte calda e piena di energia, il 2 agosto 1987, al Park Plaza Hotel di Los Angeles, un momento che fino a ora era rimasto nascosto.

Il 2 agosto 1987, una notte calda e carica di elettricità elettrica, il Park Plaza Hotel di Los Angeles ha ospitato un momento che pochi hanno potuto vedere, e molti hanno solo immaginato. Quella sera, i Guns N’ Roses, ancora una band di giovani ribelli con il fuoco negli occhi e il caos nelle vene, hanno suonato davanti a un pubblico ristretto, ma incendiato, in un’atmosfera da concerto clandestino. E proprio in quella stessa serata, mentre il sole si spegneva oltre i tetti della città, la troupe del videoclip di *Welcome To The Jungle* si muoveva tra i corridoi e i saloni del palazzo, catturando immagini che sarebbero diventate leggenda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raro filmato inedito di Guns N’ Roses con “Paradise City” registrato nel 1987, ritrovato dopo anni di silenzio.

Approfondimenti su Guns N Roses Paris

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Guns N Roses Paris

Clementino, il video inedito con Pino Daniele: «Mi insegnava a fare rap»Un regalo speciale per i fan di Pino Daniele e e per tutti gli amanti della musica. Sulla sua pagina Facebook, Clementino ha condiviso un video inedito che lo ritrae accanto a Zio Pino, mentre il ... ilmattino.it

La regista presenta oggi al Circolo dei lettori il suo memoir “Paradise City”: «Con questo libro volevo smontare l’idealizzazione della gioventù come periodo della spensieratezza» - facebook.com facebook