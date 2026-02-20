WWE | Atleta presente ai tryout WWE dopo il walkout in AEW

Un atleta ha partecipato ai tryout WWE dopo aver lasciato l’AEW, nel tentativo di rilanciarsi nel wrestling professionistico. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il performer, che ha deciso di cercare nuove opportunità tra le fila della WWE. I tryout sono spesso il primo passo per entrare nel roster della federazione, che continua a cercare nuovi talenti anche all’estero. La presenza dell’atleta ai provini ha attirato l’attenzione degli appassionati.

La WWE è nota procacciarsi nuovi talenti in vari modi, dal "saccheggiare" le federazioni concorrenti o qualche indy europea, oppure attraverso i numerosi tryout fatti molteplici volte ogni anno, a volte anche fuori dai confini americani. Durante gli ultimi tryout appena svolti, dove sembra che ci fossero anche diversi nomi attualmente in voga nel movimento indipendente, uno di questi ha catturato l'attenzione del pubblico in maniera particolare, poichè si trattava di un talento che qualche mese fa è stato al centro di un notevole clamore. Di quale talento si tratta?. La persona in questione è Miranda Alize, wrestler indipendente con un passato anche in Ring of Honor e nota ai più per essere la compagna nella vita di Tegan Nox, ex WWE molto sfortunatamente vittima di numerosi infortuni gravi, ma a sua volta molto famosa nelle indies britanniche come Nixon Newell.