WWE | Aleister Black felice del primo anno dopo il ritorno

Tra poche settimane, Aleister Black celebrerà il primo anno dal suo ritorno in WWE, avvenuto nell’aprile 2025. Quel giorno, durante una puntata di SmackDown, colpì The Miz con la sua Black Mass, segnando il suo ritorno nel roster dopo un’assenza. Da allora, ha continuato a competere e a partecipare agli eventi della federazione.

Tra poche settimane Aleister Black festeggerà il primo anniversario del suo ritorno in WWE, iniziato nell’aprile 2025 quando colpì The Miz con la sua Black Mass durante la puntata di SmackDown successiva a WrestleMania 41. Da quel momento, il wrestler olandese è tornato a essere una presenza costante nello show blu, prendendo parte a rivalità e match. In una recente intervista concessa a The Stunner, Black ha parlato apertamente della sua seconda esperienza in WWE, spiegando come questi mesi siano stati estremamente positivi per la sua carriera, ritenendo che il suo ritorno sia stato gestito nel modo giusto. Un anno ricco di opportunità. Nel corso del suo primo anno dopo il ritorno, Aleister Black ha avuto diverse opportunità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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