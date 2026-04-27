Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi Tar boccia i ricorsi Sala si arrende | Non faremo più niente

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma che l'aeroporto continuerà a portare il nome dell'ex presidente del Consiglio. Il sindaco di Milano ha dichiarato che non ci saranno ulteriori azioni in merito.

Il Tar ha bocciato il ricorso dei Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo L'aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar ha infatti bocciato il ricorso dei Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo (gli ultimi tre sono in.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi, Tar boccia i ricorsi, Sala si arrende: "Non faremo più niente" Notizie correlate Leggi anche: L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia i ricorsi; L'aeroporto di Malpensa resterà intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di quattro comuni; Malpensa, l'aeroporto resta dedicato a Berlusconi: il Tar boccia il ricorso di Milano e degli altri Comuni. La figlia Marina: Sventato l'ennesimo attacco; Malpensa-Silvio Berlusconi, l'aeroporto non dovrà cambiare nome: la decisione del Tar. Aeroporto di Milano-Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: il motivo della conferma dell’intitolazione a Silvio BerlusconiIl Tar Lombardia conferma la legittimità della scelta: respinti i ricorsi dei Comuni contro l’intitolazione dell'Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. notizie.it Aeroporto di Malpensa resta intitolato a Berlusconi: Tar boccia i ricorsiL’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, So ... tg24.sky.it Aeroporto di Malpensa dedicato a Berlusconi, l'Enac a Sea: «Ora con urgenza sia installata la segnaletica» - facebook.com facebook L'Enac ha chiesto a Sea di apporre segnaletica recante la denominazione "Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio #Berlusconi" dopo la sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione deliberata nel 2024 e approvata dal ministro delle x.com