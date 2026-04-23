L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha deciso di respingere i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da tre Comuni del Varesotto contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma la permanenza del nome dell’ex premier sulla struttura, nonostante le contestazioni avanzate dalle amministrazioni locali. La questione riguarda quindi la validità delle opposizioni legali relative alla denominazione dell’aeroporto.

L’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da 3 Comuni del Varesotto, Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate. Per i giudici, la decisione non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale, come strade o piazze, ambito in cui i comuni esercitano poteri diretti. «Gli aeroporti – sottolinea il Tar – sono infrastrutture appartenenti al demanio statale funzionali a interessi di rilievo nazionale e internazionale, come il trasporto di persone e merci». La decisione dei giudici. Ne deriva che gli enti locali ricorrenti « non sono titolari » di una posizione giuridica qualificata idonea a legittimare il ricorso.🔗 Leggi su Open.online

Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy

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