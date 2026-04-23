Malpensa l' aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi Il Tar respinge i ricorsi

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha deciso di non accogliere i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. I ricorrenti avevano contestato questa scelta, ma la decisione della giustizia amministrativa ha confermato che l'aeroporto manterrà il nome legato all'ex premier. La questione riguarda la validità delle opposizioni alla denominazione.

Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate, contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Esprimo grande soddisfazione per la sentenza che sancisce l'assoluta correttezza dell'iter amministrativo seguito da tutte le istituzioni coinvolte, avviato su impulso del Consiglio Regionale della Lombardia che, poco dopo la scomparsa di Berlusconi, aveva approvato un ordine del giorno per chiedere l'intitolazione di Malpensa, impegnando il presidente Fontana ad attivarsi in tal senso, come poi effettivamente....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy

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