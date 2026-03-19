Ancona 12enne maceratese viene adescata su TikTok | Dai mandami una tua foto nuda La scoperta choc della madre

Da corriereadriatico.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre di Macerata ha scoperto che sua figlia di 12 anni, residente ad Ancona, era stata adescata su TikTok, dove un adulto le aveva chiesto di inviarle una foto nuda. La donna ha controllato il cellulare della figlia e ha trovato messaggi che la hanno sconvolta. La vicenda è stata resa nota dalla madre stessa, che ha condiviso il suo shock e le preoccupazioni.

ANCONA «Ho controllato il cellulare di mia figlia, quello che ho visto mi ha sconvolto». Pensieri e parole di una mamma residente a Macerata, salita ieri mattina sul banco degli imputati nell’ambito del processo che vede sotto accusa un 60enne della provincia modenese. Gli viene contestato il reato di adescamento di minore, una contestazione per cui è titolare la procura distrettuale. All’epoca dei fatti, nel 2023, la figlia della donna aveva 12 anni. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l’imputato avrebbe indotto la ragazzina a mandargli foto osé. In un primo momento, i due si erano conosciuti su TikTok, poi le conversazioni era continuate con lo scambio dei numeri di cellulare su Whatsapp. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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