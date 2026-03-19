Ancona 12enne maceratese viene adescata su TikTok | Dai mandami una tua foto nuda La scoperta choc della madre

Una madre di Macerata ha scoperto che sua figlia di 12 anni, residente ad Ancona, era stata adescata su TikTok, dove un adulto le aveva chiesto di inviarle una foto nuda. La donna ha controllato il cellulare della figlia e ha trovato messaggi che la hanno sconvolta. La vicenda è stata resa nota dalla madre stessa, che ha condiviso il suo shock e le preoccupazioni.

ANCONA «Ho controllato il cellulare di mia figlia, quello che ho visto mi ha sconvolto». Pensieri e parole di una mamma residente a Macerata, salita ieri mattina sul banco degli imputati nell’ambito del processo che vede sotto accusa un 60enne della provincia modenese. Gli viene contestato il reato di adescamento di minore, una contestazione per cui è titolare la procura distrettuale. All’epoca dei fatti, nel 2023, la figlia della donna aveva 12 anni. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l’imputato avrebbe indotto la ragazzina a mandargli foto osé. In un primo momento, i due si erano conosciuti su TikTok, poi le conversazioni era continuate con lo scambio dei numeri di cellulare su Whatsapp. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, 12enne maceratese viene adescata su TikTok: «Dai, mandami una tua foto nuda». La scoperta choc della madre Articoli correlati Preghiera della sera, 25 Febbraio 2026: “Mandami la Tua benedizione”Preghiera della sera a fine giornata: concludi il mercoledì con un respiro di fede. La tragedia della 12enne Azzurra Breda a Piove di Sacco: una polmonite fulminante e una comunità sotto chocDoveva essere una semplice influenza, ma in pochi giorni si è trasformata in tragedia. Una selezione di notizie su Ancona 12enne maceratese viene adescata... Discussioni sull' argomento Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028; Concorso AST Ancona Assistenti Amministrativi 2026: 35 posti per diplomati; Trappola su TikTok, 12enne adescata da un uomo per avere foto intime; Serie D/F. Il Termoli espugna Macerata per 1-0. Ancona nuova capolista. Capisco il successo per le Marche. Ma quale sarebbe il successo per "il turismo e l'economia nazionali", visto che la Capitale ITALIANA della Cultura dev'essere comunque una città italiana, e se al posto di Ancona fosse stata una città diversa sarebbe stato lo x.com Verso Pordenone 2027, 'cederemo con gioia il testimone ad Ancona' Sindaco Basso telefona all'omologo Silvetti: "Collaboriamo insieme" Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha telefonato al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, per congratularsi per la - facebook.com facebook