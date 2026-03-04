Paura sulla Termini Centocelle treno deraglia e si schianta contro un altro | servizio interrotto

Un incidente si è verificato sulla linea tra Termini e Centocelle a Roma, all'altezza di Ponte Casilino, dove due treni sono entrati in collisione. Uno dei convogli è deragliato e si è schiantato contro un altro treno, causando l'interruzione del servizio ferroviario. I passeggeri presenti hanno vissuto momenti di paura mentre si verificava l’accaduto.