Addio Termini – Centocelle Patanè spegne definitivamente la ferrovia | Potenzieremo i bus

La ferrovia che collegava Termini a Centocelle a Roma è stata definitivamente dismessa. Il servizio, sospeso dal 4 marzo, non verrà più riattivato. Le autorità hanno annunciato che verrà potenziata la rete di autobus per coprire la tratta. La decisione è stata comunicata senza indicare piani per un eventuale ripristino della ferrovia.

Roma non avrà più la ferrovia Termini Centocelle. Il servizio, fermo dallo scorso 4 marzo, non verrà riattivato. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, durante un’audizione in commissione. La notizia era nell’aria da tempo, già il giorno dopo l’incidente che ha coinvolto due treni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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