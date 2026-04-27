? Cosa sapere L'industria indiana prepara l'uscita di Maharaja in denims, primo film interamente generato dall'intelligenza artificiale.. Il progetto di Singh e Pall mira a eliminare costi di cast e set fisici.. L’industria cinematografica indiana si prepara a un debutto senza precedenti con Maharaja in denims, il lungometraggio che promette di essere il primo prodotto interamente generato tramite intelligenza artificiale, la cui uscita è prevista in India tra alcuni mesi dopo un rinvio tecnico durato oltre un anno. Il progetto, guidato da Singh e dall’ex responsabile dell’intelligenza artificiale presso Microsoft, Gurdeep Singh Pall, ha la creazione di un team composto da sei professionisti, tra cui un direttore della fotografia e un regista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio attori e set: arriva il primo film creato solo con l’IA

(eng sub) FirstKhaotung The 8-Year Secret: from fictional couple to safe zone, How Are You FEELING

Notizie correlate

Bollywood sforna il primo film interamente creato con l’Intelligenza artificiale senza attori né set: “Maharaja in denims” (dopo più di un anno) sbarca al cinemaSe c’è una gara a chi produrrà il primo film interamente creato con l’Intelligenza Artificiale, pare che Bollywood la stia per vincere.

Niente attori, niente set, niente budget folli. Il primo film di Bollywood fatto interamente dall'intelligenza artificiale sta per uscire nelle saleImmagina di girare un film ambientato nell’Ottocento, con scenografie sontuose, migliaia di comparse, costumi d’epoca e location esotiche.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Addio a Patrick Muldoon, volto di Days of Our Lives e Starship Troopers: aveva 57 anni; Il Trono di Spade, nuovi retroscena sul finale a sette anni dall'addio alla serie; Addio a Nathalie Baye, l'attrice francese aveva 77 anni; Federico Russo è cresciuto (benissimo), ma chi è oggi l'indimenticabile Mimmo dei Cesaroni?.

Grave lutto per l’attore Marco D’Amore. Il messaggio di addio sui socialMarco D’Amore annuncia la scomparsa del padre Marcello: il toccante ricordo social tra musica, letteratura e il legame viscerale con la cultura napoletana. cineblog.it

È morto Chuck Norris, l’attore aveva 86 anniAddio a Chuck Norris, l’attore è morto all’età di 86 anni. La notizia da un comunicato della famiglia: Vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace. Diverse ... fanpage.it

Lutto per l'attore Marco D'Amore, addio al padre Marcello: «Mia fonte d'ispirazione, ho fatto di tutto per somigliarti» - facebook.com facebook