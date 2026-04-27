Addio alla libreria Tarantola | chiude un mito di 167 anni a Sesto

Dopo 167 anni di attività, la libreria Tarantola ha chiuso le sue porte nel quartiere Rondò di Sesto. La decisione riguarda un punto di riferimento storico per molti lettori della zona, che da generazioni si affidavano a questa libreria per acquistare e scoprire nuovi libri. Il titolare, Massimo Rizzi, della libreria Presenza, ha annunciato di voler adottare nuove strategie per rispondere alle esigenze culturali del quartiere, senza però specificare i dettagli.

? Cosa sapere La libreria Tarantola chiude dopo 167 anni di attività nel quartiere Rondò di Sesto.. Massimo Rizzi della libreria Presenza pianifica nuove strategie per coprire il vuoto culturale.. Dopo 167 anni di storia, tra cui 85 vissuti nel cuore del quartiere Rondò, la libreria Tarantola chiude i battenti, lasciando un vuoto profondo nella comunità di Sesto e costringendo Massimo Rizzi a una nuova sfida per la sopravvivenza della cultura locale. Il bancone di largo Lamarmora è diventato ieri il palcoscenico di un saluto carico di rispetto tra colleghi che, pur divisi dalla ferrovia, hanno condiviso quarant’anni di percorso professionale. Massimo Rizzi ha espresso tutta la sua stima per Giorgio, descrivendolo come un professionista inarrivabile, paragonandolo persino alla grandezza sportiva di Sinner e Alcaraz messi insieme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio alla libreria Tarantola: chiude un mito di 167 anni a Sesto Notizie correlate Dagli inizi come ambulanti al negozio del Rondò, la libreria Tarantola chiude dopo 167 anni di storiaSesto San Giovanni, 25 aprile 2026 – Il primo documento che attesta l’attività di librai è un lasciapassare del 18 marzo 1859 rilasciato dalla... Sesto, chiude la storica libreria Tarantola: fine di un’era dopo 160 anni? Cosa sapere Giorgio Tarantola chiude la storica libreria di piazza Martiri a Sesto dopo 160 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio alla libreria storica: chiude dopo 160 anni un'istituzione del Milanese; Sesto dice addio alla storica libreria Tarantola; Addio alla libreria Tarantola: se ne va un pezzo di città; Addio alla Libreria Tarantola di Sesto San Giovanni: chiude dopo 165 anni di storia. Addio alla Libreria Tarantola di Sesto San Giovanni: chiude dopo 165 anni di storiaLa Libreria Tarantola di Sesto San Giovanni chiude dopo 165 anni di storia. La settima generazione dice addio: Non vedo futuro da qui a cinque anni. ... greenme.it Sesto dice addio alla storica libreria TarantolaChiude il locale, gestito dalla settima generazione di librai e che ha visto passare grandi nomi della cultura ... rainews.it L'addio a parametro zero di Emirhan #Ilkhan non è una possibilità: il @TorinoFC_1906 eserciterà molto presto l'opzione unilaterale di rinnovo fino al 30 giugno 2027. L'entourage del giocatore prossimamente discuterà col #Torino dei piani futuri e di un p x.com ‘L’addio al nubilato’ - Camilla Sten - Fazi editore Thriller appena terminato di leggere; flashback tra la storia di 4 amiche sparite da un viaggio su un’isola isolata del Mar Baltico ed un addio al nubilato dieci anni dopo - nello stesso posto - di alcune amiche, tra - facebook.com facebook