Addio a Piergiorgio Soliani del ‘Grappolino’

È venuto a mancare all’età di 60 anni Piergiorgio Soliani, noto per essere il proprietario dell’enoteca ‘Il Grappolino’ situata in via Adua. La sua scomparsa è stata resa nota dopo la scoperta del suo corpo senza vita nella sua abitazione. La notizia ha suscitato scalpore tra amici e clienti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche del caso.

È stato trovato morto a soli 60 anni – da poco compiuti – Piergiorgio Soliani, storico titolare dell’enoteca ‘Il Grappolino’ in via Adua. Conosciutissimo in città per la sua attività. Da grande appassionato ed esperto di vini, aveva continuato a gestire la bottega che il padre Luigi aprì in via Zecchetti cinquant’anni fa per poi trasferirsi un lustro fa nella zona di fronte al tribunale. Proprio pochi giorni fa avevamo intervistato papà Luigi – che comunque continuava a dargli una mano – per un furto subito nell’enoteca, con tre malviventi prontamente arrestati dalla polizia di Stato. Dopo il dispiacere è arrivata la disgrazia. Piergiorgio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Piergiorgio Soliani del ‘Grappolino’ Notizie correlate A Guastalla il commosso addio a don Piergiorgio TorreggianiGuastalla (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 - Gremita in ogni suo spazio la basilica di Pieve, a Guastalla, per l’addio a don Piergiorgio Torreggiani,... Soliani: "La Liberazione non è finita, ma va costruita nel mondo"di Mariagiuseppina Bo "C’è bisogno di una nuova resistenza, morale, civile e politica: perché la Liberazione non è finita, ma continua e oggi va... Panoramica sull’argomento Si parla di: Addio a Piergiorgio Soliani del ‘Grappolino’; Lutto in città: è morto Piergiorgio Soliani, titolare dell’enoteca Il Grappolino. Addio a Piergiorgio Soliani del ‘Grappolino’È stato trovato morto a soli 60 anni – da poco compiuti – Piergiorgio Soliani, storico titolare dell’enoteca ‘Il Grappolino’ in via Adua. Conosciutissimo in città per la sua attività. ilrestodelcarlino.it