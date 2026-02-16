Robert Duvall è morto a 95 anni, lasciando il mondo del cinema senza uno dei suoi attori più amati. La sua scomparsa è avvenuta nella sua casa di Middleburg, in Virginia, dove aveva trascorso gli ultimi anni. La notizia ha fatto il giro delle agenzie e dei fan, che ricordano con affetto le sue interpretazioni in film come

Il mondo del cinema ha perso uno dei suoi interpreti più monumentali. Robert Duvall, attore premio Oscar e volto simbolo di capolavori che hanno scritto la storia della settima arte, si è spento serenamente all’età di 95 anni nella sua casa di Middleburg, in Virginia. La notizia è stata confermata dalla moglie, Luciana Duvall, che gli è rimasta accanto fino all’ultimo istante (via Deadline ). Seguendo il desiderio dell’attore, non si terrà alcun servizio funebre formale: la famiglia invita a onorarlo “guardando un grande film o raccontando una bella storia”. Con una carriera lunga oltre sessant’anni, Duvall è stato un attore generazionale, capace di passare con disinvoltura dal silenzio inquietante di Boo Radley ne Il buio oltre la siepe (1962) al ruolo del cinico consigliere Tom Hagen ne Il Padrino e Il Padrino – Parte II. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Addio a Robert Duvall: scompare a 95 anni una leggenda del cinema, da Il Padrino ad Apocalypse Now

