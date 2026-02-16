Addio a Robert Duvall | scompare a 95 anni una leggenda del cinema da Il Padrino ad Apocalypse Now
Robert Duvall è morto a 95 anni, lasciando il mondo del cinema senza uno dei suoi attori più amati. La sua scomparsa è avvenuta nella sua casa di Middleburg, in Virginia, dove aveva trascorso gli ultimi anni. La notizia ha fatto il giro delle agenzie e dei fan, che ricordano con affetto le sue interpretazioni in film come
Il mondo del cinema ha perso uno dei suoi interpreti più monumentali. Robert Duvall, attore premio Oscar e volto simbolo di capolavori che hanno scritto la storia della settima arte, si è spento serenamente all’età di 95 anni nella sua casa di Middleburg, in Virginia. La notizia è stata confermata dalla moglie, Luciana Duvall, che gli è rimasta accanto fino all’ultimo istante (via Deadline ). Seguendo il desiderio dell’attore, non si terrà alcun servizio funebre formale: la famiglia invita a onorarlo “guardando un grande film o raccontando una bella storia”. Con una carriera lunga oltre sessant’anni, Duvall è stato un attore generazionale, capace di passare con disinvoltura dal silenzio inquietante di Boo Radley ne Il buio oltre la siepe (1962) al ruolo del cinico consigliere Tom Hagen ne Il Padrino e Il Padrino – Parte II. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Addio a Robert Duvall, star de “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. Aveva 95 anni
Robert Duvall, famoso attore protagonista di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, è morto ieri nella sua casa di Middleburg, in Virginia, a causa di problemi di salute che lo avevano debilitato negli ultimi mesi.
Morto Robert Duvall, la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni
Robert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni; Milano Cortina: la capitana dell'hockey azzurro: 'Risultato storico raggiunto in casa'; È morto Robert Duvall: la leggenda di Apocalypse Now aveva 95 anni.
Addio a Robert Duvall, l'attore di Apocalypse Now e del Padrino aveva 95 anniAddio a Robert Duvall, l'attore premio Oscar famoso per Il Padrino, Apocalypse Now e tantissimi altri ruoli da duro nel corso di una lunghissima carriera cinematografica di successo. Duvall, 95 ... msn.com
Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it
Addio a Robert Duvall, l’attore di Apocalypse Now e del Padrino aveva 95 anni Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com facebook