Addio a Renzo Travanut | il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistra

È deceduto questa sera a Udine Renzo Travanut, figura di spicco della politica del Friuli Venezia Giulia. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Regione e di segretario regionale del Partito Democratico. La scomparsa di Travanut rappresenta una perdita significativa per il panorama politico locale. La sua figura è stata riconosciuta come uno dei punti di riferimento della sinistra regionale. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità politica e tra i cittadini della zona.

La politica del Friuli Venezia Giulia perde una delle sue figure più carismatiche e autorevoli. È morto nella serata di oggi a Udine Renzo Travanut, “padre nobile” della sinistra regionale, già presidente della Regione e segretario regionale del Partito Democratico. Malato da tempo, ma rimasto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Redditi, il Friuli Venezia Giulia rallenta ma resta nell’Olimpo della ricchezzaL’ultimo rapporto Unioncamere-Tagliacarne fotografa una regione a due velocità: i portafogli sono più pesanti, ma la crescita è inferiore alla media... Contenuti di approfondimento Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistraScomparso a Udine all'età di 80 anni, Travanut è stato presidente della Regione e segretario del Partito democratico. Protagonista della transizione tra Prima e Seconda Repubblica, lascia un’eredità f ... udinetoday.it Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulanaÈ morto a 80 anni a Udine l’ex presidente della Regione: protagonista della ricostruzione post-terremoto e della transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, fu anche segretario regionale del Part ... rainews.it