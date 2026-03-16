A Guastalla il commosso addio a don Piergiorgio Torreggiani

A Guastalla la basilica di Pieve ha accolto numerosi presenti per l’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, sacerdote di 74 anni deceduto una settimana fa in un incidente stradale sulla Cispadana a Boretto. L’intera chiesa era piena di persone che hanno partecipato al funerale, con i familiari e i membri della comunità locale presenti per rendere omaggio alla sua memoria.

Guastalla (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 - Gremita in ogni suo spazio la basilica di Pieve, a Guastalla, per l’addio a don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni deceduto una settimana fa in seguito a un incidente stradale accaduto sulla Cispadana a Boretto. Presenti fedeli delle varie parrocchie in cui “don Pier” aveva operato: Guastalla, Gattatico, Salvaterra, Castellarano, Luzzara, fino a Ventasso, dove era “guida spirituale” di una ventina di comunità sul Crinale appenninico. Tra pochi giorni, il giorno del Giovedì Santo, avrebbe celebrato i 50 anni di sacerdozio. E per l’occasione Papa Leone aveva inviato un messaggio augurale con la benedizione apostolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Guastalla il commosso addio a don Piergiorgio Torreggiani Articoli correlati Lunedì a Pieve di Guastalla i funerali di don Piergiorgio TorreggianiReggio Emilia, 13 marzo 2026 - Sono stati fissati i funerali di don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni, attualmente parroco all’Unità... Don Torreggiani: 11 anni a Guastalla e l’addioL’ultimo saluto a don Piergiorgio Torreggiani, sacerdote di 74 anni deceduto lunedì in un incidente sulla Cispadana, si svolgerà lunedì alle 16:00... Una selezione di notizie su Piergiorgio Torreggiani A Guastalla il commosso addio a don Piergiorgio TorreggianiGuastalla (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 - Gremita in ogni suo spazio la basilica di Pieve, a Guastalla, per l’addio a don Piergiorgio Torreggiani, il sacerdote di 74 anni deceduto una settimana fa in ... ilrestodelcarlino.it Lunedì 16 marzo a Pieve di Guastalla il funerale di don Piergiorgio TorreggianiProfondo il cordoglio, in tutta la Diocesi, per l’improvvisa morte, a 74 anni, di don Piergiorgio Torreggiani. Il presbitero, parroco in solidum (con don Giancarlo Pergreffi) dell’unità pastorale 55 ... sassuolo2000.it