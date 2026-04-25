Soliani | La Liberazione non è finita ma va costruita nel mondo

Un esempio di questa visione è stato condiviso da un rappresentante che ha sottolineato come la Liberazione non sia un evento concluso, ma un processo ancora in corso. Secondo lui, per avanzare è necessaria una resistenza di tipo morale, civile e politico, che si sviluppi a livello globale. Questa prospettiva invita a riflettere sul ruolo attivo di tutta la società nel portare avanti i valori e le conquiste di quel periodo storico.

di Mariagiuseppina Bo "C’è bisogno di una nuova resistenza, morale, civile e politica: perché la Liberazione non è finita, ma continua e oggi va costruita nel mondo". Nell’81° anniversario del 25 Aprile è il messaggio di Albertina Soliani, presidente dell’associazione Paesaggi della Memoria, rete nazionale di musei, luoghi di Memoria, antifascismo, deportazione, Seconda Guerra Mondiale, Resistenza e Liberazione in Italia, fra cui il Museo Cervi (socio fondatore) e nel reggiano una miriade di luoghi, siti dall’Appennino al Po. "Buon 25 Aprile a tutti -augura Soliani- Nulla nella storia è come ieri. Quella liberazione continua. Quel giorno nasceva un mondo nuovo, cancellando l’orrore del nazifascismo".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Soliani: "La Liberazione non è finita, ma va costruita nel mondo" Notizie correlate Mattia Furlani: “Brignone oro stratosferico, si è costruita la resilienza negli anni sbalordendo il mondo”Venerdì comincerà il Mondiale indoor di atletica, a cui parteciperà anche Mattia Furlani. Choc nel mondo della musica, l’amata cantante è finita in manetteUna nuova vicenda giudiziaria scuote il mondo dello spettacolo internazionale e riporta sotto i riflettori una delle figure più discusse della musica... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Soliani: La Liberazione non è finita, ma va costruita nel mondo; Verso le celebrazioni del 25 aprile: a Piacenza orazione di Soliani e festa in piazza. Soliani: La Liberazione non è finita, ma va costruita nel mondodi Mariagiuseppina Bo C’è bisogno di una nuova resistenza, morale, civile e politica: perché la Liberazione non è finita, ma ... ilrestodelcarlino.it Verso le celebrazioni del 25 aprile: a Piacenza orazione di Soliani e festa in piazzaSi avvicina l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo, a 81 anni di distanza dal 25 aprile del 1945, e i comuni piacentini si preparano alle ... piacenzasera.it Sono aperte le iscrizioni al secondo ciclo di supervisioni cliniche di gruppo online, con la dott.ssa Mara Soliani, a partire dal 20 maggio. Le supervisioni cliniche di gruppo online costituiscono un percorso formativo strutturato finalizzato allo sviluppo delle co - facebook.com facebook