È morta all’età di ottant’anni Nedra Talley Ross, l’ultima delle tre componenti del gruppo pop The Ronettes. La cantante, nota per il suo ruolo nel trio, non sarà più presente sulla scena musicale. La notizia della scomparsa è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua morte segna la fine di un’epoca per i fan e gli estimatori della band.

Nedra Talley Ross, l’ultima componente ancora in vita del trio pop The Ronettes, si è spenta all’età di ottant’anni. La cantante, che faceva parte dell’iconico gruppo anni Sessanta insieme alle cugine Ronnie Spector ed Estelle Bennett, è deceduta nella sua casa domenica mattina, come annunciato dalla figlia Nedra K Ross sui social media. “Intorno alle 8:30 di questa mattina, nostra madre Nedra Talley Ross è tornata alla casa del Signore”, ha scritto. “Era al sicuro nel suo letto, a casa, con la sua famiglia accanto, sapendo di essere amata. Grazie Signore”. La notizia è stata confermata anche dalla pagina ufficiale della band, che ha rilasciato il seguente comunicato: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Nedra Talley Ross.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Nedra Talley Ross, l’ultima componente ancora in vita delle Ronettes

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Si parla di: Nedra Talley Ross Dead: Last Surviving Member of The Ronettes Dies at 80.

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