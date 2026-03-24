Foggia ultima provincia ancora una volta per reddito medio delle famiglie
Foggia si conferma come l'ultima provincia italiana per reddito medio delle famiglie. Questa posizione si ripete anche nelle analisi recenti diffuse in vista del referendum. I dati evidenziano una situazione economica sfavorevole rispetto alle altre province del paese, senza apportare variazioni significative rispetto alle rilevazioni precedenti.
Nel magma informativo del referendum non è sfuggita l’ennesima collocazione negativa economica della provincia dauna. Ultimo posto nazionale: Nonostante un aumento del reddito pro-capite nel Mezzogiorno tra il 2021 e il 2023, la provincia di Foggia con 14.952,94€ nel 2024 resta fanalino di coda con oltre 8.200€ in meno rispetto alla media nazionale e oltre 21.200€ in meno rispetto a Milano. Divario Nord-Sud: I dati evidenziano ancora un forte divario con le province del Nord che registrano redditi molto superiori (anche il doppio) rispetto a Foggia e al resto del Mezzogiorno. Questione meridionale docet. Situazione locale: La povertà e i bassi redditi sono accompagnati da un'alta incidenza di trasferimenti pubblici (come pensioni e altre misure) che incidono sul reddito complessivo più della media italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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