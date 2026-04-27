È morta a Villasanta Maria Gottardo, docente di cinese all'Università di Bergamo. La docente era conosciuta per il suo lavoro nel campo delle lingue e delle culture asiatiche. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore. La sua attività accademica e il suo impegno nel promuovere gli studi sulla Cina sono stati riconosciuti nel suo ambiente di lavoro. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti.

? Cosa sapere Scomparsa a Villasanta della docente di cinese dell'Università di Bergamo Maria Gottardo.. L'insegnante ha operato per trent'anni nell'integrazione linguistica tra Monza e Bergamo.. La comunità accademica e sociale di Monza e Bergamo piange la scomparsa di Maria Gottardo, figura centrale dell’integrazione linguistica e culturale, deceduta nei giorni scorsi dopo una vita dedicata al superamento delle barriere comunicative. La docente di cinese presso l’Università di Bergamo ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale del territorio monzese, dove si era stabilita a Villasanta dopo aver attraversato realtà internazionali come il Giappone, la Gran Bretagna e la Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Maria Gottardo: la docente che unì mondi e culture

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