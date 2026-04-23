I colori dell’Uni-D-iversità studenti stranieri protagonisti dell’incontro che unisce culture e storie

Lunedì 27 aprile, a partire dalle 17, si terrà un evento che coinvolge studenti stranieri e le loro diverse origini culturali. L’appuntamento si concentrerà sulla condivisione di storie e tradizioni, creando uno spazio di confronto tra le diverse provenienze. L’iniziativa mira a favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca attraverso attività e interventi pensati per mettere in risalto i diversi colori dell’Uni-D-iversità.

Sarà un pomeriggio dedicato all’incontro tra culture e alla costruzione di legami quello in programma lunedì 27 aprile, a partire dalle 17.30, nei Chiostri dell’Arcivescovado di via Primo Settembre. Qui si terrà “I colori dell’Uni-D-iversità: quando le differenze diventano incontro”, appuntamento.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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