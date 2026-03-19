Salvatore Scriva | addio al forestale che unì Sardegna

È morto improvvisamente Salvatore Scriva, il forestale noto per aver lavorato in Sardegna. La sua scomparsa è avvenuta a causa di un malore improvviso, lasciando sgomenti colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni regionali. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui.

La scomparsa improvvisa di Salvatore Scriva, avvenuta a seguito di un malore inaspettato, ha scosso la comunità forestale e le istituzioni regionali. I funerali si sono tenuti presso la Basilica di Bonaria a Cagliari, raccogliendo un cordoglio che ha travalicato i confini della sola provincia di Cagliari, estendendosi fino all’Oristanese. L’uomo, originario della Calabria ma ormai pienamente integrato nella società sarda, ricopriva il ruolo di vicepresidente dell’Associazione nazionale forestali (Anfor). La sua carriera è stata segnata da una lunga attività come ispettore superiore del Corpo Forestale, culminata con l’assegnazione del titolo di Cavaliere del lavoro da parte del Presidente della. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvatore Scriva: addio al forestale che unì Sardegna Articoli correlati Addio ad Al Festa: l’artista che unì cinema e fedeLa scomparsa di Alberto Festa, noto come Al, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità culturale laziale. Sardegna, escursione finita nel mirino: Forestale e Vigili del Fuoco salvano due donne smarrite a Berchidda.Due donne sono state soccorse e messe in salvo dal Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco a Berchidda, in Sardegna, dopo essersi smarrite durante...