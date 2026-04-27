La Riviera si congeda da Gilberto Gattei, noto deejay e speaker radiofonico, deceduto ieri pomeriggio. La sua voce ha accompagnato intere generazioni di ascoltatori, diventando un punto di riferimento nel panorama radiofonico della zona. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo delle radio locali, dove aveva costruito una carriera lunga e apprezzata. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle emittenti e delle comunità interessate.

Rimini, 27 aprile 2026 – La Riviera perde una delle più inconfondibili e amate voci. Gilberto Gattei, storico speaker radiofonico e deejay, si è spento ieri pomeriggio. Da alcuni giorni era ricoverato per una malattia, ma dall’ospedale continuava instancabile a pianificare la scaletta di Top di Gamma, il suo programma su Radio Gamma. Avrebbe compiuto 70 anni a giugno. Originario di Santarcangelo, Gattei non era solo un professionista della radio: era una delle voci di Rimini e di tutta la Romagna. Da poco aveva celebrato il traguardo dei 50 anni di carriera e la parola ’pensione’ non rientrava affatto nel suo vocabolario. “Come potrei smettere di fare questo lavoro, che amo così tanto?”, diceva nell’intervista sul nostro giornale del 7 aprile, ripercorrando la sua lunghissima carriera e i 50 anni dietro al microfono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gilberto Gattei: il famoso deejay e speaker ha fatto la storia delle radio

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