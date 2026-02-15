addio a pino colizzi la voce delle star di hollywood che ha fatto la storia del doppiaggio italiano

Chi era Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italiano?. Ci sono cose che l’intelligenza artificiale non potrà restituire senza fabbricare un’imitazione: una di queste è la voce. E quella di Pino Colizzi era inconfondibile. Maestro del doppiaggio, attore, intellettuale raffinato, Colizzi è stato uno dei capiscuola di quell’arte tutta italiana che ha reso il nostro Paese un’eccellenza mondiale nel settore. Una “voce nel buio” capace di attraversare generazioni e imprimersi nella memoria collettiva. Il collega Antonio Viola lo ha ricordato così: «Era un poeta e un gentiluomo ottocentesco, con un modo di pensare e di esprimersi che non ho mai sentito e mai sentirò dopo di lui». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Pino Colizzi, la voce che ha dato vita a numerosi personaggi del cinema italiano, è morto a 88 anni a Roma.

Pino Colizzi, noto doppiatore e attore romano di 88 anni, è morto oggi a causa di una malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Giancarlo Dettori, volto di teatro, cinema e tv; Morto Bud Cort, l'indimenticabile Harold di 'Harold and Maude' si è spento a 77 anni; Raoul Bova: Nel matrimonio rispettare se stessi prima della coppia; Dopo la frana sono bloccato in casa, qui siamo siamo isolati. Pare un altro lockdown, fate qualcosa per Isola Farnese: l'appello di Tinto Brass.

Addio a Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italianoÈ scomparso Pino Colizzi, uno dei doppiatori più importanti e riconoscibili del cinema italiano, all’età di 88 anni ... dire.it

È morto Pino Colizzi, addio al celebre doppiatore delle star di Hollywood: sua la voce di Robert De Niro e Jack NicholsonSi è spento a 88 anni il celebre doppiatore che ha prestato la sua voce a grandi star di Hollywood e al Robin Hood della Disney ... ilfattoquotidiano.it

Addio a Pino Colizzi, storico doppiatore italiano. Tra i suoi tanti lavori, è stato anche la voce di Superman. facebook

#15febbraio 2026 Addio al bravissimo e unico Pino Colizzi. Attore di spessore e doppiatore inimitabile. #storia x.com