Addio a Pino Colizzi la voce delle star di Hollywood che ha fatto la storia del doppiaggio italiano
Pino Colizzi è morto, e la sua scomparsa rappresenta la fine di un’epoca nel mondo del doppiaggio italiano. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici di Hollywood, rendendoli riconoscibili anche in Italia. Con il suo talento, ha contribuito a far conoscere star come Robert De Niro e Jack Nicholson al pubblico italiano. La sua morte lascia un vuoto difficile da colmare tra gli appassionati di cinema e doppiaggio.
Chi era Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italiano?. Ci sono cose che l’intelligenza artificiale non potrà restituire senza fabbricare un’imitazione: una di queste è la voce. E quella di Pino Colizzi era inconfondibile. Maestro del doppiaggio, attore, intellettuale raffinato, Colizzi è stato uno dei capiscuola di quell’arte tutta italiana che ha reso il nostro Paese un’eccellenza mondiale nel settore. Una “voce nel buio” capace di attraversare generazioni e imprimersi nella memoria collettiva. Il collega Antonio Viola lo ha ricordato così: «Era un poeta e un gentiluomo ottocentesco, con un modo di pensare e di esprimersi che non ho mai sentito e mai sentirò dopo di lui». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
