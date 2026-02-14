Il commercio perde un altro pezzo di storia | addio a Umberto Musetti

Umberto Musetti è morto, e la sua scomparsa colpisce il commercio locale perché ha guidato per decenni un punto vendita molto frequentato in centro a Lucca. La sua attività di abbigliamento, aperta fin dagli anni Settanta, era diventata un punto di riferimento per molte generazioni di clienti. La perdita di Musetti rappresenta un pezzo importante della storia commerciale della città.

Un Pilastro del Commercio Lucchese Scompare: Addio a Umberto Musetti. Lucchesia in lutto per la scomparsa di Umberto Musetti, storico fondatore del negozio di abbigliamento che porta il suo nome. L'imprenditore si è spento all'età di 83 anni, lasciando un vuoto nel tessuto commerciale della città. La sua attività, da decenni un punto di riferimento per lo shopping a Lucca, aveva recentemente spostato la sua sede da via Vittorio Veneto a Borgo Giannotti. Una Vita Dedicata all'Abbigliamento. Umberto Musetti ha dedicato la sua vita al commercio, costruendo un'attività che ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di lucchesi.