Sangue e inchiostro Chiara Yara Erba e il delitto di Cogne

Negli anni duemila, la cronaca nera ha occupato ampio spazio sui media italiani, portando alla ribalta casi di omicidi come quelli di Chiara, Yara, Erba e Cogne. Le indagini di questi delitti si sono concentrate molto sull’analisi di tracce di sangue e sul confronto del DNA. Le cronache raccontano di processi e ricostruzioni che hanno appassionato e coinvolto l’opinione pubblica, rendendo i fatti di sangue protagonisti delle pagine di giornale e dei servizi televisivi.

Gli anni duemila sono anche quelli in cui la cronaca nera invade le televisioni e i giornali, facendo degli italiani degli esperti di Dna e analisi di macchie di sangue. Tutto inizia nel 2002 con il delitto di Samuele Lorenzi, a Cogne, per il quale viene accusata e condannata nel 2008 la mamma, Anna Maria Franzoni. Nel 2006 è la volta della strage di Erba: madre, bimbo, nonna e vicina uccisi nella casa che viene incendiata. I primi sospetti vanno al marito, Azouz Marzouk. Saranno condannati i vicini: Olindo Romano e Rosa Bazzi, che confessano e poi ritrattano. Il caso di Garlasco, con l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, invece, non è mai finito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sangue e inchiostro. Chiara, Yara, Erba e il delitto di Cogne Notizie correlate “Mio figlio vomita sangue”: il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118Il 30 gennaio 2002 a Cogne si consumò uno dei casi di cronaca nera più dolorosi della recente storia italiana: la morte del piccolo Samuele Lorenzi. “Mio figlio vomita sangue”: il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118Il 30 gennaio 2002 a Cogne si consumò uno dei casi di cronaca nera più dolorosi della recente storia italiana: la morte del piccolo Samuele Lorenzi. Contenuti di approfondimento Si parla di: Sangue e inchiostro. Chiara, Yara, Erba e il delitto di Cogne. Garlasco, nuova lettura della traccia di sangue di Chiara Poggi rafforza l’ipotesi dell’assassino familiareDelitto di Garlasco, nuove tracce riaprono il dibattito su dinamica e colpevoli Chi: il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi e la condanna di Albe ... assodigitale.it Garlasco, nuova analisi del sangue in cucina rilancia interrogativi irrisolti sul caso di cronacaGarlasco, la traccia 61 che interroga ancora sulla dinamica del delitto Chi: la vittima è Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco; al centro resta la ... assodigitale.it