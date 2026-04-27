Addio a Don Pirpamer | scompare il pilastro della Val Passiria

È deceduto domenica 26 aprile a San Martino in Passiria Don Michael Pirpamer, figura conosciuta nella zona. Le esequie verranno celebrate giovedì 30 aprile nella Val Passiria, con la presidenza del vescovo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale che lo ricordava come un punto di riferimento. La notizia si è diffusa tra i residenti e tra coloro che avevano avuto modo di conoscerlo.

? Cosa sapere Don Michael Pirpamer è deceduto domenica 26 aprile a San Martino in Passiria.. Il vescovo Ivo Muser presiederà le esequie giovedì 30 aprile nella Val Passiria.. La comunità cattolica della Val Passiria piange la scomparsa di Don Michael Pirpamer, avvenuta nella giornata di domenica 26 aprile all’età di 88 anni presso la struttura St. Benedikt di San Martino in Passiria. Il defunto sacerdote, che ha trascorso gli ultimi tempi nella residenza per anziani sopra citata, ha ricoperto per un lungo periodo il ruolo di parroco e decano proprio in questa zona montana. Oltre al profondo legame con la valle, la sua figura ha avuto rilievo anche a livello diocesano grazie alla collaborazione prestata presso il duomo di Bolzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Don Pirpamer: scompare il pilastro della Val Passiria Notizie correlate Addio a don Alberto Bigarelli: scompare il pilastro di CarpiLa comunità cattolica della diocesi di Carpi affronta un momento di profondo dolore per la scomparsa di don Alberto Bigarelli, avvenuta nelle prime... Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione...