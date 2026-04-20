Addio a don Alberto Bigarelli | scompare il pilastro di Carpi

Nelle prime ore di domenica 19 aprile si è spento don Alberto Bigarelli, figura conosciuta e rispettata nella comunità di Carpi. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra i membri della diocesi e i fedeli che lo avevano conosciuto nel corso degli anni. La scomparsa del sacerdote rappresenta un momento di lutto per la comunità religiosa locale.

La comunità cattolica della diocesi di Carpi affronta un momento di profondo dolore per la scomparsa di don Alberto Bigarelli, avvenuta nelle prime ore di domenica 19 aprile. Il sacerdote, che aveva 78 anni, si trovava presso la Casa Santa Chiara – Casa del Clero di Carpi, dove era stato ricoverato durante l’ultima settimana a seguito di un malessere improvviso. Il vescovo locale, monsignor Erio Castellucci, ha espresso il suo stretto cordoglio, unendosi al sentimento di tutti i presbiteri e ai diacosi della Diocesi. La preghiera viene ora rivolta alla misericordia divina per l’anima di un uomo che ha dedicato ogni istante della sua esistenza al servizio della Chiesa e delle persone che hanno incrociato il suo cammino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a don Alberto Bigarelli: scompare il pilastro di Carpi Notizie correlate La Chiesa di Carpi piange la scomparsa di don Alberto BigarelliLa comunità diocesana di Carpi è in lutto per la scomparsa di don Alberto Bigarelli, deceduto all'età di 78 anni nelle prime ore di questa mattina,... Addio ad Alfio Paccara: scompare il pilastro della storia di TerniLa comunità di Terni piange una figura centrale della sua storia civile e sindacale, con la scomparsa di Alfio Paccara all’età di 99 anni. Panoramica sull’argomento Si parla di: La Chiesa di Carpi piange la scomparsa di don Alberto Bigarelli. Carpi in lutto, è morto a 78 anni don Alberto BigarelliLutto a Carpi per la morte don Alberto Bigarelli. Don Alberto è deceduto all’età di 78 anni presso la Casa del Clero di Carpi, nelle prime ore di oggi, dove era stato accolto nell’ultima settimana a s ... lapressa.it Cordoglio per la morte di don Alberto BigarelliDon Alberto Bigarelli è scomparso all’età di 78 anni presso Casa Santa Chiara – Casa del Clero di Carpi, nelle prime ore di oggi, domenica 19 aprile, dove era stato accolto nell’ultima settimana a seg ... temponews.it