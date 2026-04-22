Follonica piange la Rigogliosa | addio alla storica regina di via Roma

A Follonica si sono svolti i funerali di Fiammetta Barzanti, conosciuta come la “Rigogliosa”. La donna, figura di rilievo nel commercio locale, è deceduta il 18 aprile. La comunità si è radunata per salutarla, lasciando trasparire il senso di perdita per la scomparsa di una presenza storica nel cuore della città. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i cittadini e i commercianti di via Roma.

La comunità di Follonica si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Fiammetta Barzanti, figura storica del commercio locale, la cui scomparsa avvenuta lo scorso 18 aprile ha segnato una ferita profonda nel tessuto sociale della città. La camera ardente presso la ditta Vanni, Terramoccia e Tosi, ha la partecipazione di gran parte della cittadinanza più anziana, riunita per onorare una donna che, fino a pochissimi giorni prima, continuava a presidiare con determinazione il suo punto vendita in via Roma. Fiammetta Barzanti si è spenta all’età di 95 anni, lasciando un vuoto che va ben oltre la semplice chiusura di un esercizio commerciale. La sua...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follonica piange la “Rigogliosa”: addio alla storica regina di via Roma Notizie correlate Lanciano piange la scomparsa di Rita Stella, storica fruttivendola di corso RomaPer oltre 60 anni è stato un simbolo di corso Roma con il suo negozio di frutta e verdura che era un punto di riferimento per il quartiere. Leggi anche: Addio alla dottoressa Maria Pia Marinelli: Bari piange la veterinaria dal "sorriso indelebile"