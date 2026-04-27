Un commento recente ha affrontato le accuse riguardanti la gestione arbitrale, riferendosi a un’inchiesta della Procura di Milano. Nel frattempo, un dirigente ha espresso fiducia nel metodo tattico adottato dalla squadra di Cristian Chivu, sottolineando l’importanza di vincere attraverso il gioco. La discussione si concentra sia sulle tematiche legate agli arbitri sia sulle strategie della formazione, senza ulteriori approfondimenti sui soggetti coinvolti.

Inter News 24 Adani commenta l’inchiesta sulla Procura di Milano e difende l’identità tattica della squadra di Cristian Chivu. Negli studi de La Nuova Ds, Daniele Adani ha espresso un giudizio netto e accorato sulla tempesta che sta travolgendo l’Associazione Italiana Arbitri e il designatore Gianluca Rocchi. L’ex calciatore non ha nascosto la propria amarezza per l’ennesima ombra che si allunga sul movimento calcistico nazionale, distinguendo però tra le diverse ipotesi di reato che la Procura sta vagliando, dal sistema di segnali in sala VAR fino alle presunte designazioni pilotate. Ecco le parole di Adani sul caso che scuote l’AIA: «Da appassionato sono un po’ triste, sconcertato, incredulo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Adani tra lo scandalo arbitri e il primato dell’Inter: «Vincere giocando è l’unica via»

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