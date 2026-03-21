Adani verso Fiorentina-Inter | Mi aspetto la rivendicazione di status dei nerazzurri Sugli arbitri dico…

L’ex difensore ha commentato la prossima partita tra Fiorentina e Inter, affermando che si aspetta una rivendicazione di status da parte dei nerazzurri. Ha aggiunto che la Fiorentina dovrebbe mostrare lo stesso coraggio dimostrato contro il Milan. Ha anche parlato degli arbitri, senza entrare nei dettagli specifici. Le sue parole sono state rilasciate al Corriere Fiorentino.

Inter News 24 Adani, l’analisi dell’ex difensore al Corriere Fiorentino: «Dalla Viola voglio il coraggio visto con il Milan». In un’intervista concessa ai microfoni del Corriere Fiorentino, l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha analizzato i temi principali della sfida di domani tra Fiorentina e Inter. Con i nerazzurri reduci da un periodo complicato e la squadra di casa chiamata a confermare i recenti progressi, Adani si aspetta una partita di alto livello tattico e caratteriale. L’attenzione è rivolta soprattutto alla capacità di reazione della squadra di Cristian Chivu, chiamata a difendere il proprio blasone in un momento di flessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani verso Fiorentina-Inter: «Mi aspetto la rivendicazione di status dei nerazzurri. Sugli arbitri dico…» Articoli correlati Fiorentina Inter, novità importanti sugli infortunati! Intanto oggi giornata di riposo per i nerazzurridi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, nonostante il giorno di riposo, verso il match del Franchi, Chivu riceve novità importanti sul fronte... Pecoraro entra a gamba tesa sugli arbitri: «C’è poca trasparenza, mi ricorda l’audio sparito di Orsato in Inter Juve»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Una selezione di notizie su Adani verso Fiorentina Inter Mi aspetto... Temi più discussi: Daniele Adani: Fiorentina, adesso guai a rilassarsi: la salvezza non è raggiunta; Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: le novità che ha in mente Chivu; Verso Fiorentina-Inter: Calhanoglu in gruppo, le novità su Bastoni e Lautaro Martinez; Fiorentina-Inter e Achille Lauro, una domenica a rischio caos: il piano speciale per la viabilità. Adani: Come vedo l’Inter domani! Calcio in crisi? All’italiano piace il casino e lo sfottò ma…Lele Adani, ex calciatore, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere Fiorentino. Queste le sue parole verso Fiorentina-Inter ... msn.com Fiorentina-Inter, il pronostico secondo la nostra intelligenza artificialeFiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A: quote analisi statistiche precedenti intelligenza artificiale ... gazzetta.it CHE BATOSTA PER CHIVU Ufficiale: SALTA Fiorentina-Inter facebook Alessandro Bastoni salta Fiorentina-Inter per il problema alla tibia rimediato nel derby: il difensore non è al meglio e verrà nuovamente valutato dallo staff medico della Nazionale italiana x.com