Durante un commento televisivo, un ex calciatore ha espresso forti critiche sulla qualità del calcio giocato, affermando che la partita tra due squadre italiane dovrebbe essere spenta dopo soli quindici minuti. Ha inoltre dichiarato che il modo in cui si gioca non può essere esportato all’estero. In conclusione, ha commentato l’etichetta di teorico che gli è stata attribuita, senza ulteriori dettagli.

Adani: «Milan Juve? TV da spegnere dopo 15 minuti. Questo calcio non si può esportare. E poi mi danno del teorico.». Le parole dell’opinionista. Dagli studi de “ La Domenica Sportiva ” sulla Rai, l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha analizzato con toni molto critici il deludente pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus. Secondo Adani, il match di San Siro rappresenta il ritratto di una mentalità calcistica conservatrice che frena l’evoluzione del movimento italiano, troppo spesso concentrato esclusivamente sul piazzamento a scapito dello spettacolo: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « La metà degli italiani secondo me è contenta di questa partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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