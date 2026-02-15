Collovati durissimo dopo Inter Juventus | È la fine del calcio Rocchi si dimetta Mi aspetto questo da Bastoni e Chivu
Giovanni Collovati ha criticato duramente l’andamento di Inter-Juventus, accusando il calcio di essere al capolinea. Secondo l’ex campione del mondo, le proteste dei tifosi e le decisioni arbitrali hanno peggiorato la situazione, chiedendo anche le dimissioni di Rocchi. Collovati si aspetta che Bastoni e Chivu si facciano sentire per affrontare questa crisi.
Inter News 24 Collovati durissimo dopo Inter Juventus. Le parole dell’ex difensore campione del mondo a Radio Uno Rai sulle proteste seguite al match. Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo 1982 e opinionista, è intervenuto a Radio Uno Rai durante Il Sabato al 90° per commentare Inter-Juventus, soffermandosi in particolare sull’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha acceso il dibattito nel derby d’Italia. Nel corso dell’analisi, Collovati ha espresso una posizione molto netta sull’episodio arbitrale, chiamando in causa anche Cristian Chivu e Alessandro Bastoni, oltre al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. 🔗 Leggi su Internews24.com
