Nella partita disputata alla Bondi Arena, Adamant Ferrara ha battuto Quarrata con un punteggio di 76-57. Tio ha segnato 28 punti, contribuendo alla vittoria della squadra. Nonostante il risultato positivo, la squadra dovrà affrontare i playout contro Fidenza, che inizieranno l’8 maggio. La gara tra le due formazioni si è conclusa senza ulteriori conseguenze sulla classifica.

? Cosa sapere Adamant Ferrara batte Quarrata 76-57 alla Bondi Arena con 28 punti di Tio.. La vittoria non evita i playout contro Fidenza a partire dall'8 maggio.. L’Adamant Ferrara batte Quarrata per 76 a 57 alla Bondi Arena, ma il successo non garantisce la salvezza: i biancazzurri dovranno affrontare i playout contro Fidenza dopo la vittoria di Fabriano contro Nocera. Nonostante il netto punteggio ottenuto in casa, il destino della squadra allenata da Sacco si gioca ora su un terreno più scosceso. La contemporanea prestazione marchigiana, dove Fabriano ha superato Nocera, ha infatti sancito la permanenza dei giocatori di Fabriano nella categoria, costringendo gli estensi a una lotteria decisiva tra gli spareggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adamant Ferrara travolge Quarrata: vittoria netta ma playout in arrivo

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