Adamant buona prova ma Caserta è un altro livello | cosa serve per i evitare i playout

Nella partita tra Adamant e Caserta, la squadra ospite ha resistito per metà gara, ma alla fine ha ceduto sotto i colpi di una formazione più forte e in cerca di promozione. Nonostante una buona prova, Adamant ha concluso la sfida con una sconfitta pesante, lasciando aperti i dubbi su come evitare i playout in vista delle prossime gare. La differenza di livello tra le due squadre si è vista chiaramente nel punteggio finale.

Un’Adamant caparbia regge l’urto per trenta minuti nel catino di Caserta, prima di crollare nell’ultima frazione sotto i colpi di una Juve candidata al salto di categoria (104-81). I biancazzurri, ancora una volta acciaccati, hanno giocato alla pari per gran parte del match, mettendo in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Adamant, tutto in 5 gare: "Possiamo evitare i playout"E’ una partita decisiva per le sorti di un’annata che si è tremendamente complicata, quella che l’Adamant giocherà domani sera (ore 20. Adamant regge tre tempi, poi crolla a Caserta. Salvezza diretta o playout, tutto in bilicoJuveCaserta 104 Adamant Ferrara 81 JUVE: D’Argenzio 24, Brambilla 18, Lo Biondo 14, Sperduto 12, Nobile 10, Radunic 10, Hadzic 9, Laganà 3, Vecerina... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Adamant, il cuore non basta a Caserta: playout a un passo; Adamant regge tre tempi, poi crolla a Caserta. Salvezza diretta o playout, tutto in bilico. Adamant regge tre tempi, poi crolla a Caserta. Salvezza diretta o playout, tutto in bilicoBasket serie B: domenica deve battere Quarrata e sperare nelle sconfitte di Ravenna e Fabriano. Altrimenti andrà agli spareggi ... msn.com