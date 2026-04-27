L'Adamant si prepara ad affrontare il playout contro Fidenza tra l'8 e il 14 maggio. La squadra utilizzerà una difesa blindata per cercare di ottenere il risultato necessario per salvarsi. Il tecnico Sacco conta di poter contare sul recupero di Pellicano e Solaroli, che potrebbero essere disponibili per le partite decisive. La sfida si gioca in un periodo in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

? Cosa sapere L'Adamant affronta il playout contro Fidenza tra l'8 e il 14 maggio.. Il tecnico Sacco punta sul recupero di Pellicano e Solaroli per la salvezza.. L’Adamant si prepara a una sfida decisiva contro Fidenza per la permanenza in B Interregionale, dopo aver affrontato con determinazione il Quarrata in una partita che ha i ragazzi di Sacco dimostrare una crescita difensiva fondamentale. Il cammino verso la salvezza si sposta ora sul terreno dei playout, dove la squadra dovrà misurarsi con le emiliane in una serie che si articolerà su tre appuntamenti cruciali. Il primo scontro è fissato per venerdì 8 maggio alle ore 20.30 nel palazzetto di Ferrara, mentre la seconda battaglia si terrà domenica 10 maggio alle 18 nella Bondi Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adamant, difesa blindata e playout: la sfida per la salvezza

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