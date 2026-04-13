Adamant sconfitta a Piombino e incubo playout | per la salvezza diretta serve un miracolo
L’Adamant ha subito una sconfitta a Piombino con il punteggio di 69-61, compromettendo seriamente le possibilità di raggiungere la salvezza diretta. Durante l’ultimo quarto, la squadra ha segnato solo sette punti, lasciando spazio a un risultato decisivo per il proseguo della stagione. La partita rappresenta un passo importante nelle sfide di playout, con poche speranze di evitare i play out senza un miglioramento significativo.
Playout dietro l’angolo per l’Adamant che a Piombino paga un ultimo quarto da appena sette punti segnati e deve dire addio quasi definitivamente ai sogni di salvezza diretta (69-61 il finale). La contemporanea vittoria di Nocera sulla Virtus Imola porta i campani a +4 a tre giornate dal termine.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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