Acqua marrone dai rubinetti in via Palermo La Fauci | Disservizi inaccettabili servono interventi immediati

Da settimane, alcuni residenti di via Palermo segnalano acqua marrone dai rubinetti, contenente sabbia e sedimenti. Il consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio ha commentato i disservizi, definendoli inaccettabili e chiedendo interventi immediati. La situazione interessa diversi stabili della zona, con i cittadini che si sono rivolti alle autorità locali per trovare una soluzione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dalle aziende responsabili della rete idrica.

Acqua marrone, piena di sabbia e sedimenti, che scorre dai rubinetti delle abitazioni. È la situazione denunciata dal consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), che punta i riflettori sui disagi segnalati da settimane dai residenti di alcuni stabili.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Kyma Ambiente, Vietri: “Situazione critica, servono interventi immediati”Tarantini Time QuotidianoLa crisi di Kyma Ambiente resta al centro del confronto istituzionale. L’allarme di Draghi all’UE: l’economia peggiora, servono interventi immediatiNel corso di un intervento davanti ai leader dell’Unione europea, Mario Draghi ha richiamato l’attenzione sul peggioramento del quadro economico... Approfondimenti e contenuti Acqua marrone e piena di sabbia in via Palermo: l’attacco del consigliere La FauciIl vicepresidente del Consiglio: I cittadini pagano la bolletta, non i disservizi da Tempostretto.it ... msn.com A Nardò per il caldo sgorga acqua bollente dai rubinetti: Tocca i 50 gradi, impossibile lavarsiAcqua bollente dai rubinetti dell’acqua corrente, talmente calda da non potersi lavare o utilizzarla se non per cucinare. Così la gente accumula pentoloni e vaschette per farla decantare oppure si ... bari.repubblica.it